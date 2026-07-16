Sarıgöl'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sarıgöl'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sarıgöl\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
16.07.2026 23:13
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Sarıgöl'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü Ali Akbaba, hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin direğe çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü Ali Akbaba (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sarıgöl Kabristanı önünde meydana geldi. Ali Akbaba, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin İhbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan ve ağır yaralanan Akbaba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Akbaba, hayatını kaybetti. Askerden yeni geldiği öğrenilen Akbaba'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıgöl, Güncel, Manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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