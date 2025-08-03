Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" müzik ve eğlence programlarıyla tamamlandı.

Hükümet Konağı önündeki tören alanında devam eden etkinliklerin son gününde, sanatçılar Tarık Erdoğdu, Rüstem Kaya, Orçun Bilgin, Ozan Atacan Eprizoğlu ve ünlü Ozan Maksut Feryadi sahne aldı.

Programın son bölümünde ise sanatçı Serhat Çelik'in söylediği türkülerle vatandaşlar halay çekti.

SARGED Başkanı Deniz Kaya, yaklaşık 3 yıldır ilçede festival düzenleyerek heyecan yarattıklarını söyledi.

Kaya, bu tür etkinliklerle birlik beraberlik ruhunun daha da pekiştiğini belirterek, "Özellikle batı illerinde yaşayan hemşerilerimizi buradaki insanlarımızla gönül köprüsü kurarak onları aynı meydanda el ele omuz omuza halaylarda buluşturduk. Bu etkinliklerimiz birleştirici ve çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Festival sonunda, SARGED yönetimince organizasyona destek verenlere plaket takdim edildi.