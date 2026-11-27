KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı panoramik olarak anlatılacak. Tarihin izlerini taşıyan merkezde ayrıca Ermeni çetecilerin baskılarından kaçan 2 bin 500 civarındaki Müslüman Türk'ün sığındığı Zeve köyüne yapılan baskın ve yaşanan katliam, dijital görüntülerle aktarılacak.

Kars ve Erzurum sınırlarındaki 22 bin 519 hektarlık Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda 2020 yılında inşaatına başlanan 'Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi' tamamlandı. Sarıkamış Harekatı'nı yaşanmışlıklarıyla anlatmak, ziyaretçilere tarihi bilinç kazandırmak, bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak ve harekatın milli birlik açısından önemini ortaya koymak amacıyla oluşturulan merkezin girişinde karşılama bankosu, dijital kilitli dolaplar, kafe, hediyelik eşya satış alanı, vestiyer ve çocuk oyun masalarının bulunduğu fuaye alanı bulunuyor.

'SARIKAMIŞ HAREKATINA GİDEN YOL'

1015-1016 yıllarından başlayarak 1915'e kadar bölgenin tarihsel değişimini kronolojik olarak anlatan Türk Tarihi Anlatım Koridoru'ndan sonra Sarıkamış Harekatı giriş ve tanıtım duvarını yer alıyor. Eksi 10 ile eksi 20 derece arasında olan soğuk odada harekat sırasında donarak şehit düşen askerlerin silikon heykelleri ile video mapping teknolojisiyle hazırlanan hareketli görseller yer alıyor. Harekat öncesinde yaşanan gelişmeler, seferberlik ilanı, savaş hazırlıkları, Osmanlı-Alman ittifakı ve dönemin önemli olayları ise 'Sarıkamış Harekatına Giden Yol' bölümünde anlatılıyor.

HAREKAT GÜN GÜN CANLANDIRILACAK

'Sarıkamış Dioraması' bölümünde harekatın kronolojik olarak gün gün canlandırıldığı illüstrasyonlar, tarihi fotoğraflar ve bilgilendirme panoları bulunuyor. Üç boyutlu topoğrafik zeminde silikon asker figürleri, silahlar, mermi sandıkları, top arabaları, asker çantaları, mataralar ve döneme ait çeşitli askeri malzemeler sergileniyor. Merkezin devamında Osmanlı Dönemi'nde devlet yönetiminde ve sanat hayatında iz bırakan Ermenilerin biyografilerinin yer aldığı 'Tebaa-i sadıka' duvarı, tehcir anlatım alanı ve Ermeni mezalimi bölümleri de yer alıyor. Arşiv fotoğrafları, belgeler, yağlı boya tablolar, nüfus istatistikleri ve tanık ifadeleriyle dönemin olayları aktarılıyor.

ZEVE KATLİAMI DİJİTAL HAFIZADA

'Zeve Panoraması' bölümünde ise 360 derece projeksiyon ve 8K görüntü teknolojisiyle hazırlanan video mapping gösterimi yapılıyor. Ermeni çetecilerin baskılarından kaçan 2 bin 500 civarındaki Müslüman Türk'ün sığındığı Zeve köyüne yapılan baskın ve yaşanan katliam, dijital görüntülerle aktarılıyor. Merkezde ayrıca Doğu Anadolu'daki Rus işgalinden Kars'ın 1920'de kurtuluşuna ve 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreci anlatan 'Cumhuriyete Giden Yol' bölümü bulunuyor.

KARS'IN TARİHİ DE MERKEZDE ANLATILACAK

Merkezde 1930'lu yıllarda Kars ve Sarıkamış'ta çekilen fotoğraflar, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk'ün ölümü sonrası düzenlenen törenler ve askeri tatbikatlar da sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars ziyareti, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kentin gelişimi ve Kazım Karabekir Paşa'nın anlatıldığı bölümlerin yanı sıra belgesel ve kısa filmlerin gösterileceği sinema odası da ziyaret güzergahında yer alıyor. Merkezin son bölümünde bulunan Milli Parklar Koridoru'nda ise Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nın florası, endemik bitki ve hayvan türleri, ormanların gelişimi ve koruma çalışmaları hakkında bilimsel bilgiler sunulacak. Milli parkın uzun devreli gelişme planında belirlenen hedefler, stratejiler ve koruma kararları da aktarılıyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN SOĞUK ODA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürü Akif Ümüzer, Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi'nin inşaatının 2020 yılında tamamlandığını, sergileme, teşhir, tanzim ve panoramik müze kısmının ise 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla bitirildiğini söyledi. Resmi açılışı henüz yapılmayan merkeze ilişkin konuşan Ümüzer, "Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezimizde ziyaretçilerimiz öncelikle fuaye alanıyla karşılaşmaktadırlar. Fuaye alanında ziyaretçilerimizin eşyalarını koyabilecekleri dijital kilitli dolaplar bulunmakta. Aynı zamanda alanda kafeterya, çocuk oyun grupları bulunmaktadır. Bunun akabinde Türk Tarihi Koridoru ile müzenin ziyaretine başlanmaktadır. Türk Tarihi Koridoru'nda 1015-1016 tarihinden itibaren 1915'e kadar gelen kısım anlatılmaktadır. Onun akabinde 1914-1915 Sarıkamış Harekatı giriş tanıtım duvarıyla karşılaşılmaktadır. Bunun akabinde ise gelen ziyaretçilerin Sarıkamış Harekatı'nda askerlerimizin yaşamış olduğu soğuğu hissedebilmeleri için eksi 10 ile eksi 20 derece ile karşılaşacakları bir soğuk oda alanı bulunmaktadır. Bu alanda askerlerimizin hareket esnasında donmasını canlandıran silikon asker heykelleri bulunmaktadır. Bu alan akabinde Sarıkamış Diorama alanı kısmına geçilmektedir. Sarıkamış Diorama alanındaysa savaşın gerçekleşmesi esnasında yaşanan olayları anlatan resimler ve yazılar bulunmaktadır. Bunların önünde ise yine askerlerimizin savaş esnasında yaşadıkları ve donmalarını canlandıran 11 silikon asker heykelleri alanda, gerçekten savaşın gerçekleştiği sırada bulunan top arabaları, mermiler ve çeşitli savaşta kullanılan aletler sergilenmektedir" diye konuştu.

3 BOYUTLU OLARAK ANLATILACAK

Tebaa-i sadıka duvarının yanı sıra merkezde tehcir anlatım alanı da bulunduğunu ifade eden Ümüzer, Ermeni mezalimi anlatan bölümde ise 11 adet yağlı boya tablo ile ve o zamanın resimleri yer aldığını söyledi. Ümüzer ayrıca Van'ın Zeve bölgesinde gerçekleştirilen katliamın da panorama alanında üç boyutlu olarak ziyaretçilere anlatıldığını bildirdi.