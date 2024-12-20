Sarıkamış Şehitleri Anma Koşusu - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri Anma Koşusu

Sarıkamış Şehitleri Anma Koşusu

Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu, 110. yıl dönümünde gerçekleştirilerek 88 öğrenci katıldı. Koşunun başladığı Havza Belediyesi Şantiyesi'nde Kaymakam Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti. Ayvat, şehitleri rahmetle anarak, Sarıkamış Harekatı'nın tarihimizdeki önemli yerini vurguladı.

20.12.2024 20:17
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Havza'da şehitler anısına koşu düzenlendi.

Havza Fen Lisesi tarafından Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu düzenlendi.

Bir kilometrelik koşuya kızlar kategorisinde 36, erkekler kategorisinde ise 52 olmak üzere toplam 88 öğrenci katıldı.

Havza Belediyesi Şantiyesi önünden başlayan ve Fen Lisesi bahçesinde biten koşuda dereceye giren öğrencilere madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından verildi.

Ayvat, Sarıkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen kahraman vatan evlatlarını andıklarını belirterek, "Harekatta şehit olan askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış Harekatı, şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımızda yer almış bir yiğitlik destanıdır. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu vesile ile tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlem ile anıyorum." dedi.

Okul müdürü Bekir Kaya ise koşuya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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