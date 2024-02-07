Kars'ta İlkokul Öğrencilerine Astronomi ve Uzay Bilimleri Semineri - Son Dakika
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Kars'ta İlkokul Öğrencilerine Astronomi ve Uzay Bilimleri Semineri

Kars\'ta İlkokul Öğrencilerine Astronomi ve Uzay Bilimleri Semineri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İzmir'den gelen astronom Duygu ve Murat Esendemir tarafından Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu'nda düzenlenen seminerde öğrencilere uzay ve astronomi hakkında bilgi verildi. Etkinlik koordinatörü Saltuk Buğrahan Budak, bölgedeki genç kuşaklara astronomi ve uzay bilimini anlatmak amacıyla uzay gözlem evi kurmayı planladıklarını belirtti.

07.02.2024 12:32
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "astronomi ve uzay bilimleri" semineri gerçekleştirildi.

İzmir'den gelen astronom Duygu ve Murat Esendemir, Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu toplantı salonunda slayt gösterimi eşliğinde öğrencilere uzay, gezegenler, astronot ve astronom hakkında bilgi verdi.

Duygu Esendemir, burada yaptığı konuşmada, bu tarz organizasyonlarla gök bilimi ve uzay bilincini oluşturmak istediklerini belirtti.

Öğrencilerin ilgisine dikkati çeken Esendemir, "Burada çocuklarımıza uzayın gizemini anlatmak, hayal güçlerini oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz de çok ilgi gösterdiler. İnşallah bu etkinlikleri daha da geniş kapsamlı yapacağız." dedi.

Etkinlik koordinatörü Saltuk Buğrahan Budak da astronomi ve uzay bilimini ilkokuldan başlamak suretiyle bölgedeki genç kuşaklara bu tür etkinliklerle anlatacaklarını, Sarıkamış'ta bir uzay gözlem evi kurmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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