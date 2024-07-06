Sarıkamış'ta angut yavruları uçma aşamasına geldi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta angut yavruları uçma aşamasına geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Hançerli düzündeki göletlerde beslenen angutların yumurtadan çıkan yavruları, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Yavrular, kuluçka dönemini tamamladıktan sonra uçma aşamasına geldi.

06.07.2024 12:51
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık iki ay önce gelen angutların yumurtadan çıkan yavruları, beslendikleri Hançerli düzündeki göletlerde uçma aşamasına geldi.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzünde yer alan göletlere yaklaşık iki ay önce gelen angutlar, geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yavruladı.

Angutlar, yavrularıyla beslendikleri gölette doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Doğa fotoğrafçılarından Hasan Cellat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının özellikle bu mevsimde bütün güzelliklerini sunduğunu belirterek, "Yaklaşık iki ay önce bölgemize gelen angut aileleri, Sarıkamış çevresinde oluşan göletlerde yumurtalarını bıraktı. İki ay sonra da yavrularını uçurma noktasına getirdi. Bu güvenli bölgede yumurtadan çıkan yavruların çekimini yapmıştık, şimdi hepsi büyüdü sanırım bir iki gün içinde uçacaklar. "dedi.

Kaynak: AA

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