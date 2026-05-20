Sarıkamış'ta Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Bilim Fuarı Düzenlendi

Sarıkamış\'ta Bilim Fuarı Düzenlendi
20.05.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK destekli 4006-A Bilim Fuarı, Sarıkamış'ta çeşitli projelerle büyük ilgi gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006-A Bilim Fuarı, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Okul salonunda yapılan programda, ilk yardım uygulamalarının tanıtıldığı sağlık standı, ısı ile çalışan maket gemi projesi, tarihi ve kültürel yapılara ait maket çalışmaları, mikroskop incelemeleri, geleneksel ebru sanatı çalışmaları gibi birçok farklı stant yer aldı.

Öğrencilerin hazırladığı proje ve etkinliklere ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuar, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılmasına da katkı sunuyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Program, Kars'ı tanıtan video ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.