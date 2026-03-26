Sarıkamış'ta Kar Temizleme Çalışmaları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı.

İlçede bina çatılarından dökülen ve caddelerde biriken kar kütlelerinin temizlenmesi için Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapılıyor.

Cadde ve sokaklarda biriken kar yığınları, araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden olmaması için kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Vatandaşlardan Gökhan Üstündağ, AA muhabirine, bu sene bölgenin yoğun kar aldığını belirterek, "Caddelerde 1,5 metreye yakın kar var. Belediyemiz sağ olsun, kar temizliğine devam ediyor." dedi.