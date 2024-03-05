Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu

Sarıkamış ilçesinde Mart ayında yağan kar ve ardından etkili olan soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Sarıkamış Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

05.03.2024 19:45  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu

KARS - Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk etkili oldu. İlçede yağan kar soğuğu da beraberinde getirdi. Soğuktan sokak çeşmelerinin etrafı dondu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mart ayında yağan kar ve ardından etkili olan soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Yağan ile birlikte etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Sarıkamış Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

"Kar yağdı şaşırdık"

Sarıkamış'ta kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaşlar, "Kar yağmış, şaşırdık. Yaz gelmiş derken bir daha kışa dönüş yaptık" dedi. Öte yandan Sarıkamış'ta etkili olan soğuk havadan sokak çeşmeleri donarken, vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürecek.

Kaynak: İHA

Sarıkamış Belediyesi, Yağan, Hava Durumu, Doğa, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
    21:00 Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • THY, Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
    20:57 THY, Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

    Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 7 Mart Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'dan Hamburg'a gidiş seferleri devam ederken, Hamburg-İstanbul dönüş seferleri iptal edildi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A Uydusunun Uzaya Gönderileceğini Açıkladı
    20:56 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A Uydusunun Uzaya Gönderileceğini Açıkladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.

  • TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kararlarını açıkladı
    20:52 TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kararlarını açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Samsunspor maçında Mouandilmadji'ye kırmızı kart, Aleksic'in golü iptal edildi ancak daha sonra verildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı kart iptal edilerek kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında Ceccherini'ye kırmızı kart çıkarıldı. Antalyaspor - Gaziantep FK maçında ise penaltı kararı verildi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Belediye Başkanlarına Ders Verilmesi Gerektiğini Söyledi
    20:52 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Belediye Başkanlarına Ders Verilmesi Gerektiğini Söyledi

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da yaptığı açılış törenlerinde hayırseverlere teşekkür ederken, belediye başkanlarına da ders verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarında önemli destekçiler olduğunu vurgulayarak, bazı belediye başkanlarının okul yapımını engellemek ve yapılan okulları istenilen şekilde eğitim vermemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, çocukların okul dışında da sanata ve bilime yönelmesi için projelerin önemli olduğunu söyleyen Tekin, belediyelerin bu konuda destek olmasının önemli olduğunu belirtti.

  • Hamas: ABD İsrail'e yeterli baskı uygulamıyor
    20:51 Hamas: ABD İsrail'e yeterli baskı uygulamıyor

    Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD yönetiminin İsrail'e ciddi bir baskı uygulamadığını belirtti. Hamdan, başkent Beyrut'taki Hamas'ın ofisinde düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı. İsrail ile Gazze'de kapsamlı ve tam bir ateşkesin sağlanması için arabulucu konumundaki Mısır ve Katar ile 'olumlu ve esnek' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamdan, iki gün önce de Hamas'ın olası anlaşma teklifine yönelik şartlarını ortaya koyduğunu söyledi.


20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 21:02:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement