Sarıkamış'ta kar ve soğuk etkili oldu
KARS - Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk etkili oldu. İlçede yağan kar soğuğu da beraberinde getirdi. Soğuktan sokak çeşmelerinin etrafı dondu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mart ayında yağan kar ve ardından etkili olan soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Yağan ile birlikte etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.
Sarıkamış Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.
"Kar yağdı şaşırdık"
Sarıkamış'ta kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaşlar, "Kar yağmış, şaşırdık. Yaz gelmiş derken bir daha kışa dönüş yaptık" dedi. Öte yandan Sarıkamış'ta etkili olan soğuk havadan sokak çeşmeleri donarken, vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürecek.
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