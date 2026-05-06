Sarıkamış'ta Kar Yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'ndeki sarıçam ormanları ve burada açan bahar çiçekleri karla kaplandı.

Vatandaşlardan Mertcan Öztürk, baharın gelmesine sevinirken kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Çiçekler açtı, bahar geldi diye sevindik fakat sabah kar yağışıyla uyandık. İnşallah bir an önce bahar gelir." dedi.