Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Aslantatar muhtarlara teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Aslantatar muhtarlara teşekkür belgesi verdi

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Sarıkamış\'ta Muhtarlar Günü\'nde Kaymakam Aslantatar muhtarlara teşekkür belgesi verdi
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Sarıkamış'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Kaymakam Enis Aslantatar, mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Fırat Gök, Osmanlı'dan bu yana muhtarlığın en eski müessese olduğunu ifade ederek, "Muhtarlık sadece bir makam değil, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan ve devletin şefkat elini en ücra köşelere kadar ulaştıran mukaddes bir görevdir." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Enis Aslantatar, mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

Törene, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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