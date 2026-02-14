Sarıkamış\'ta Okul Sporları Yarışmaları Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Okul Sporları İl Birinciliği Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu yarışmaları düzenlendi.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşlarında, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 80 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadeleyle tamamlanan yarışlar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların kazasız sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirterek,"Yarışmalar güzel bir ortamda gerçekleşti. Bu yarışlarda başarılı olan sporcularımız bir sonraki süreçte Sarıkamış'ta düzenlenecek olan 'Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği' müsabakalarına girmeye hak kazandılar." dedi.