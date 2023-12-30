KARS\'ta Sarıkamış şehitlerinin anısına kardan heykeller yapılıyor

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KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 109 yıl önce Allahu Ekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına, kardan heykellerin yapımına başlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri çerçevesinde sergilenecek kardan heykellerin yapımına Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda 9 kişilik bir ekiple başlandı. Geçen yıl kuraklık sebebiyle yapılamayan heykeller, bu yıl Sarıkamış Kayak Merkezi ve şehitleri anmak için yürüyüşün başladığı Kızılçubuk toplanma alanında 'karı yorgan edenler' temasıyla sergilenecek.

KAÜ Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Geçen yıl kuraklık sebebiyle kar heykellerini yapamadık. Bu sezon çevremizde bol kar var. Heykelleri yaptığımız bölgelerden birisi donarak şehit olan askerlerin bulunduğu alan. 9 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu yıl yapılacak 109'uncu anma töreni öncesi kardan heykellerimizi sonuçlandıracağız dedi. (DHA)