Sarıkamış'ta telesiyej arızası kurtarma tatbikatı 13 araç ve 54 personelle yapıldı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta telesiyej arızası kurtarma tatbikatı 13 araç ve 54 personelle yapıldı

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Sarıkamış\'ta telesiyej arızası kurtarma tatbikatı 13 araç ve 54 personelle yapıldı
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde telesiyej arızası ve soğuk hava senaryosuyla yağış altında kurtarma tatbikatı yapıldı. 13 araç ve 54 personelin katıldığı tatbikatta mahsur kalanlar güvenle indirildi, soğuk hava nedeniyle rahatsızlananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, telesiyejde meydana gelebilecek arızalar ve soğuk hava nedeniyle rahatsızlanan kişilere yönelik yağış altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, kayak merkezindeki birinci etap telesiyejde arıza meydana gelmesi üzerine hatta mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

13 aracın ve 54 personelin yer aldığı tatbikatta, ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karayolları Kurtarma Ekibi (KARAKURT), Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, telesiyej hattında mahsur kalan kişileri yürütülen çalışmalar sonucunda güvenli şekilde aşağı indirdi. Soğuk hava nedeniyle rahatsızlanan kişiler ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatla, olası telesiyej arızalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve kurtarma ekiplerinin müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Sağanak altında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere, kurtarma tatbikatının başarılı geçtiğini belirterek, "Kurtarma ekiplerimizle beraber en ufak bir riskte vatandaşlarımıza en hızlı bir şekilde müdahale ve kurtarma yapabiliriz, bununla ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.

Sezon öncesi her türlü senaryolara karşı hazırlandıklarını dile getiren Aslantatar, "Şu andaki şartlar bile zor ona rağmen arkadaşlarımız çok hızlı şekilde müdahale ediyor. Umarız güzel bir sezon olur, kaza bela olmaz. Her türlü problem ve olumsuzluğa rağmen ekiplerimizle beraber hazır durumdayız. Güzel bir sezon diliyorum, arkadaşların emeğine sağlık, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta telesiyej arızası kurtarma tatbikatı 13 araç ve 54 personelle yapıldı - Son Dakika
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