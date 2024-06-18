Sarıkamış'ta Yağışların Ardından Açan Papatyalar Fotoğraf Tutkunlarını Büyüledi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.

Doğa gezintisine çıkan amatör fotoğrafçılar da bölgede dolaşarak güzel kareler yakalamaya çalıştı.

Fotoğraf tutkunları, adeta "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.

Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz." dedi.