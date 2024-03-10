Sarıkamış\'ta yoğun kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta, ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı hem kayak sezonunun uzamasını hem de turizmcilerin yeni rezervasyon almasını sağladı.
Sarıkamış ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 2 bin 634 metre rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 155 santimetreyi geçti.
Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'taki yoğun kar ise kayakseverleri ve turizmcileri sevindirdi.
Pistlerin karla kaplandığı ve sezonun nisan ortasına uzamasının beklendiği merkezde vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıyor.
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, son yağan karın turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Kayak merkezine ilginin devam ettiğini belirten Taş, "Hiçbir yerde böyle güzel bir kar yağışı olmadı, kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Misafirlerimizi sezonun finalini Sarıkamış'ta yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimiz canlı kameralardan pistlerimizi görüyor, bu da rezervasyon artışlarını sağlıyor. Pistler açık, otellerimiz hazır ve herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz." diye konuştu.
Kayak eğitmenlerinden Bülent Yılmaz da martta yağan karın kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, muhteşem bir doğa ve kristal karda kayak keyfi için kayakseverleri Sarıkamış'a davet etti.
Yoğun kar yağışı sayesinde sezonun uzadığını ifade eden Mehmet Enis de "Mükemmel bir kar var, gelen misafirlerimizi kayakla tanıştırıyoruz. Her şey çok güzel, kayak severleri buraya bekliyoruz." dedi.
Kayaksever Ayşegül Uçkun ise Sarıkamış Kayak Merkezi'ne ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.
"Çok huzurlu ve güzel olduğu kadar kayak için de güzel bir yer herkese öneriyorum." diyen Uçkun, Sarıkamış'a tekrar gelmek istediğini kaydetti.
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