Sarılar Köyünde Dev Türk Bayrağı Boyandı - Son Dakika
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Sarılar Köyünde Dev Türk Bayrağı Boyandı

Sarılar Köyünde Dev Türk Bayrağı Boyandı

Avanos'taki Sarılar köyünde, 25x55 metre boyutlarında yeni Türk bayrağı boyandı.

11.11.2024 09:46
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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyündeki 25 metre genişliğinde, 55 metre uzunluğundaki beton zemin üzerine çizilen Türk bayrağı İl Özel İdaresi ekiplerince boyandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol boyama ekipleri tarafından yapılan işlemde, 750 kilogram kırmızı, 100 kilogram da beyaz boya kullanıldı.

Bayrağın boyama işlemi püskürtme yöntemiyle 2 günde tamamlandı.

Boyama çalışması hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Ersin Dörtkol, bayrağı iki yılda bir boyadıklarını belirtti.

Bayrağı gören vatandaşların buraya geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini ifade eden Dörtkol, bayrağın mevsim şartlarından dolayı çabuk yıprandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarılar Köyünde Dev Türk Bayrağı Boyandı - Son Dakika

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