Sarıyer Ayazağa\'da 19 dükkanın enkazı gece boyu kaldırılmaya çalışıldı

SARIYER Ayazağa'da dere yatağına inşa edilen bazı yapıların yıkımının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu sürdü. Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının meydana geldiği Sarıyer Ayazağa'da, dere ıslah projesine engel olan dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı dün gündüz saatlerinde tamamlandı. Yıkımın ardından başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları gece boyu sürerken, bölge dronla görüntülendi.