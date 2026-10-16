Sarıyer Ayazağa'da sel suları sitenin istinat duvarlarını yıkıp siteye doldu - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel suları sitenin istinat duvarlarını yıkıp siteye doldu

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Sarıyer Ayazağa\'da sel suları sitenin istinat duvarlarını yıkıp siteye doldu
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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları bir sitenin istinat duvarlarını yıkarken siteye dolan su yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de sağanağın ardından yüksek kesimlerden gelen sel sularının istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Siteye giren su, yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak, Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, yerleşim alanına ulaşarak bir sitenin istinat duvarlarını yıktı. Duvarların yıkılmasının ardından siteye dolan su, buradan yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı.

DUVARLARIN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Yolların su altında kaldığı, araçların sürüklendiği Ayazağa'da, sel sularının siteye ulaştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüksek kesimlerden gelen suyun istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu ve kısa sürede çevreye yayıldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sel suları sitenin istinat duvarlarını yıkıp siteye doldu - Son Dakika
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