Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçimlere katılacak

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.
Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında Sarıyer Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Dün bu konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çok kısa bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den telefon aldığını ve bugün öğlene kadar süreci yeniden değerlendireceğini söylediğini hatırlatan Genç, gelinen noktada tekrar bir görüşme yaptıklarını aktardı.
Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Genel Başkan'ım dedi ki, 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide önemli görevler size verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık.' dediler. Ben şimdi şunu ısrarla soruyorum? Bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli. Ben 15 yıldır arkadaşlarımla konuşarak karar verdim. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa, bu kadar insan sizi iktidar yapmışsa, böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın anlamı var mı?"
"Bağımsız aday olarak devam ediyoruz"
Bu aşılamayan durumun ne olduğunun halka açıklanmasını isteyen Genç, sürecin bundan sonrasına birlikte karar vereceklerini ve yürüyeceklerini söylediğini anımsattı.
Genç, şimdi karar aşamasında olduklarını kaydederek, "Kararı verdik. Halkımız 'yürü' dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarıyer halkının desteğiyle seçime hazırlanacağını belirten Genç, "Ben bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim, yine zarar vermeyeceğim. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var; 'Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak.' Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de bir kez daha. Hemen başlıyoruz. Biraz sonra ilçe seçim kuruluna müracaatımızı yapıyoruz. Çocuğun, gençliğin, halkın önemini bilemeyenlere bu da kapak olsun." şeklinde konuştu.
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