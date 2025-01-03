Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
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Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Sarıyer'de 23 Kasım 2023'te denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

03.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:56
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Sarıyer'de 42 gün önce denize düşerek kaybolan iki kardeş için arama çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kayıp kardeşleri arama çalışmaları kapsamında boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

KAYIP KARDEŞLER İÇİN BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024 tarihinde Ayşe Can (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak için peşinden denize atlamıştı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kaybolmuştu. Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlatmıştı ancak yapılan tüm yüzey ve su altı aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği askıya alındı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, İstanbul Boğazı, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Remzi Ozdemir:
    Sahillerde halka açık yerlerde niye korkuluk olmaz acaba İnsanlarin dengesi kaybolabilir çocuklar düşebilir Bu gibi yerlerin emniyeti almak lazım kesinlikle Can simidi halat korkuluk olması gerekir 92 5 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Allah'ım sen yardım et 62 3 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    Allah rahmet eylesin.. 42 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah yardımcıları olsun pek Umut Yok 34 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Haberi sanki yeni 2 kişi daha düşmüş gibi verip,eski haberi güncelleyip devam ediyorsunuz.Kıvırmada son nokta. 13 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
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