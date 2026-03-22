İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

22.03.2026 11:22
İsrail ordusu, İran'ın 4 bin kilometre menzilli uzun menzilli füze kullandığını ve Berlin, Paris ile Londra gibi Avrupa başkentlerinin de menzil içinde olduğunu açıkladı. Öte yandan 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarıyla çatışmaların etkisi bölge dışına taşma riski taşıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaşta gerilim hız kesmeden sürerken, bölgede dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, İran'ın uzun menzilli füze kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İLK KEZ UZUN MENZİLLİ FÜZE KULLANILDI

İsrail ordusuna göre İran, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez yaklaşık 4 bin kilometre menzile sahip uzun menzilli bir füze fırlattı. Bu gelişme, çatışmanın coğrafi etkisinin genişleyebileceği yönünde endişeleri artırdı.

"AVRUPA BAŞKENTLERİ HEDEFTE" İDDİASI

İsrail ordusu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın Berlin, Paris ve Londra gibi Avrupa'nın büyük başkentlerine ulaşabilecek füze kapasitesine sahip olduğunu öne sürdü. Açıklamada, bu durumun yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

12 ÜLKEYİ VURDULAR

Aynı açıklamada Tahran yönetiminin bölgede 12 ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirdiği savunulurken, İran'ın daha geniş çaplı tehdit oluşturabilecek askeri kapasite geliştirdiği ileri sürüldü.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

28 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Tahran yönetimi, İsrail'i ve ABD askeri varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenliyor.

BÖLGEDE GERİLİM ZİRVEDE

Uzmanlar, İran'ın uzun menzilli füze kullanımıyla birlikte savaşın yeni bir aşamaya geçebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa'nın da menzil tartışmalarına dahil edilmesi, çatışmanın küresel güvenlik boyutunu daha da derinleştiriyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

