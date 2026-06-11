Sarıyer'de Anaokulunda Silahlı Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Anaokulunda Silahlı Tartışma

11.06.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anaokulu sahibi, müdürünü silahla yaraladı; gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan tartışmada, müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel bir anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Anaokulunda Silahlı Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Kurt Aylia Kurt:
    ne yazık ki bu yaşadığımız dünya gittikçe daha tehlikeli hale geliyor çocukların eğitim gördüğü yerlerde bile silah sesleri duyuluyor artık bunun doğaya ürettiği stres kadar insana da kötü etkisi var 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Onal Abdullah Onal:
    şimdi bu işten kimin yararı var diye düşünüyorum hani işyeri sahibi müdürünü silahla yaralıyor işine mi yarıyor bu adamın neyin kafasında dönüyor bilmiyorum ama bu tarz olaylar ne zaman bitse çok iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Reşat Aydın Reşat Aydın:
    vay be bir anaokulu sahibi silahla müdürüne ateş etmiş ?? komşu ülkelerde böyle şeyler sıkça oluyorsa da ülkemizde böyle haberler çok üzücü yahu ?? umarım yaralı kadın çabuk iyileşir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Anaokulunda Silahlı Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.