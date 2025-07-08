Sarıyer'de Boğulma Vakası

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kısırkaya Plajı'nda 6 Temmuz'da ailesiyle serinlemek için denize giren Burcu Eraslan (35) bir anda akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadın, durumu fark eden cankurtaranların müdahalesiyle denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Eraslan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.