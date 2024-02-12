Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

12.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

ORMANDA KRAVATLARLA AĞACA BAĞLANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu
Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu
Sarıyer'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu
Sarıyer\'de çıplak halde ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

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