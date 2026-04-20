Sarıyer'de Drift Yapan Sürücülere 700 Bin Lira Ceza
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Drift Yapan Sürücülere 700 Bin Lira Ceza

20.04.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de drift yapan 5 sürücüye 700 bin lira ceza kesildi; 1'inin ehliyeti iptal edildi.

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında drift yapan 5 sürücüye 700 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkında drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince kimlikleri tespit ettiği sürücüler B.G, (23), A.S.C, (24), F.Ş, (23), C.P. (19) ve M.A.'yı (22) gözaltına alındı.

Yakalanan sürücülere, 2918 sayı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesince toplamda 700 bin lira para cezası kesildi.

Sürücülerden 1'inin ehliyeti aynı eylemi ikinci defa gerçekleştirdiği için daimi iptal edilirken, 4'ünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü M.A.'nın aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Haklarında, "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan işlem başlatılan 5 sürücü serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin drift yapması, AVM'nin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sarıyer, Ekonomi, Güncel, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:09
11:41
11:08
11:01
10:38
10:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:28:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.