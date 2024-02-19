Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu İETT otobüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden Selim Sırrı Tüfekçi idaresindeki 61 K 12525 plakalı çöp toplama aracı, Dedeman Lisesi durağından yolcu aldıktan sonra hareket eden Nejdet Karadağ idaresindeki 34 TP 5607 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çöp toplama aracında bulunan araç şoförü ve yanında bulunan Barkın Temetaş ve Metin Oktay Kıraç araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöp toplama aracının içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Temetaş ve Kıraç'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Adnan Kahveci Caddesi'nde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
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