Sarıyer'de İşletme Sahibi Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de İşletme Sahibi Cinayeti Protesto Edildi

Sarıyer\'de İşletme Sahibi Cinayeti Protesto Edildi

Sarıyer'de yaşanan su gideri tartışmasında işletme sahibi Murat Serter'in öldürülmesi protesto edildi. Cinayeti protesto eden grup sloganlar attı ve lokma dağıttı.

02.09.2024 12:30
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'de iki işletme sahibi arasında yaşanan su gideri tartışmasında Murat Serter öldürülmüştü. 1 kişinin tutuklandığı 7 kişinin serbest bırakıldığı olay sonrası, Serter'in öldürülmesi protesto edildi. Cinayeti yürüyüş yaparak protesto eden grup sloganlar attı. Serter için yapılan yürüyüşün ardından lokma dağıltıldı.

Olay 26 Ağustos Pazartesi günü 02.40 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kafe işletmecisi Murat Serter, komşu dükkanın su giderinden kendi dükkanına su sızması nedeniyle işletme sahibiyle görüşmek istedi. Yanına bir arkadaşını da alarak yan tarafta bulunan dürümcüye giden Serter işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Serter kavga sırasında aldığı bıçak ve kurşun yaralarıyla hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler arasında bulunan Berkin Ersay Y.'nin olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve Murat Serter'i öldürdüğünü tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI; 7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler arasında bulunan Berkin Ersay Y.'nin (22) olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve Murat Serter'i öldürdüğünü tespit etti.Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Serhat K.(29), Ersay Y.(47), Berkin Ersay Y.(22), Turan M.(53), Ali İbrahim A.(26), Nuray A.(39), Pınar Ö.(39) ve Erkin Y.(28) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berkin Ersay Y. tutuklanırken,7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Murat Serter'in öldürülmesini protesto eden vatandaşlar ellerindeki dövizlerle yürüyüş yaptı. Kalabalık grup yürüyüş sırasında zaman zaman 'Murat'a uzanan eller kırılsın', 'Yiğit Murtar Serter' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Muat Serter için lokma dağıtıldı.

Kaynak: DHA

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