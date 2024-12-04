Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeşi Arama Çalışmaları 12. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeşi Arama Çalışmaları 12. Günde Devam Ediyor

Sarıyer\'de Kaybolan İki Kardeşi Arama Çalışmaları 12. Günde Devam Ediyor

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve kardeşi Velat Can'ın arama çalışmaları, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla sürüyor. 288 personel ve 30 araçla yapılan aramalarda, İstanbul Boğazı'nın zorlu koşulları nedeniyle henüz sonuç alınamadı.

04.12.2024 15:49  Güncelleme: 15:58
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları 12'inci günde devam ediyor. Arama çalışmalarının olduğu Bebek Sahili'ne gelerek bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül, " İstanbul Boğazı'nın genişliği, büyüklüğü, akıntıların yüksek olmasından dolayı şimdiye kadar maalesef bulunmadı. Aramalar ve çalışmalar devam edecek" dedi.

Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları 12'inci günde devam ediyor. Çalışmalara 288 personel ile 30 araç katılıyor. AFAD koordinesinde devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu, Jandarma Arama ekipleri, Deniz Polisi, itfaiye ekipleri ekiplerinin yanı sıra 11 Sonar ve 4 ROW cihazı ile sürüyor. Çalışmalar devam ederken bölgeye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yetkililerden bilgi aldı. Aile üyeleri ile de görüşen Vali Gül, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

'KULLANABİLECEĞİMİZ TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANDIK'

Ziyaret sonrasında çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "İki kardeş denize düşerek kayboldular. Olayın ilk anından itibaren AFAD'ın koordinesinde Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllülerin katılımıyla devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın genişliği, büyüklüğü, akıntıların yüksek olmasından dolayı şimdiye kadar maalesef bulunmadı. Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ailenin bekleyişi devam ediyor. Zor bir durum. İnşallah bizler de devam eden arkadaşlarımızla, çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu süreci olabildiğince hızlı sonlandırmış oluruz. Allah sabır versin. O bölgeye önlem alınması ile ilgili büyükşehir belediyemize yazımızı yazacağız. Onlar o açıdan bir bakacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeşi Arama Çalışmaları 12. Günde Devam Ediyor - Son Dakika

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