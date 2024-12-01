Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları 9'uncu Gününde - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları 9'uncu Gününde

Sarıyer\'de Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları 9\'uncu Gününde

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşlerin arama çalışmaları 9. gününe girdi. Aile yakınları, çalışmaların genişletilmesini talep ediyor.

01.12.2024 15:47  Güncelleme: 15:53
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'de denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Arama çalışmalarından gelecek haberi bekleyen yakınlarının Aşiyan Sahili'ndeki bekleyişi sürüyor.

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can (29) dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can (23)'da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışması 9'uncu gününde devam ederken, iki kardeşin yakınlarının Aşiyan Sahili'ndeki bekleyişi devam ediyor.

'HAVA ŞARTLARI DA GÜN GEÇTİKÇE BOZULUYOR'

Arama çalışmalarını takip eden kayıp kardeşlerin kuzeni Murat Can, "Yetkililer çalışmalarına devam ediyorlar fakat herhangi bir neticeye ulaşamadılar. Biz, aile olarak şu anda son derece perişan durumdayız. Çalışmalarda sonuca varılması için biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz, evet çalışma şu anda var ama neticeye ulaşılması için biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Hava şartları da gün geçtikçe bozuluyor. Şartlar daha da zorlaşmadan neticeye ulaşılırsa en azından acı biraz hafifletilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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