Sarıyer\'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Sarıyer'de refüje çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstinye yönüne giden Miraç B'nin kullandığı 34 JBU 22 plakalı otomobil, Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak ters döndü.
Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
