Sarıyer’de Motosikletliye Köpek Saldırısı

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Sarıyer'de, sahipsiz köpeklerin seyir halindeki motosikletliye saldırıp ısırması aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

Tarabya Mahallesi Hacıosman Metro İstasyonu mevkiinde sahipsiz köpekler yoldan geçen motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Önüne çıkan bu hayvanlara çarpmamak için yavaşlayan motosikletliyi köpeklerden biri bacağından ısırdı.

Motosikletiyle hızla uzaklaşan sürücü bir süre sonra durup bacağını kontrol etti.

Sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırdığı anlar aksiyon kamerasıyla kayda alındı.