 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'de müzikholde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 2'si polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de müzikholde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 2'si polis 5 kişi yaralandı

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer\'de müzikholde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 2\'si polis 5 kişi yaralandı
24.01.2024 - 07:09,
Abone Ol

SARIYER'de müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polise ateş açıldı. Bu sırada çıkan çatışmada ise 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikhol çalışanlarıyla kavga eden bir grup olay yerine çağrılan polislere ateş açtı. Polisin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru bacağından vurularak yaralanırken, sokaktan geçen taksi şoförü Hasan Işık ile kulüp çalışanları Yusuf ve Suat Torol yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Hasan Işık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Müzikholde çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çatışmaya giren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Müzikholün bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, çevredeki boş kovanları tek tek belirleyerek inceledi. Olay sırasında çevredeki birçok iş yerine kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sarıyer, kavga, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de müzikholde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 2'si polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika


10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı

Son Dakika
10:00 Hasan Arat ilk bombayı patlatıyor! Matic ile her konuda anlaşmaya varıldı
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:21:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de müzikholde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 2'si polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement