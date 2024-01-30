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Sarıyer'de müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sarıyer'de Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki bir müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.D. ve Y.D. isimli kişiler silahla yaralandı. Ö.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.D'nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, olayla ilgili 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Y.H'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer\'de müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
30.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:15
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Sarıyer'de, müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müzikholde, bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ö.D. ile Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ö.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Y.D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Y.H'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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Sarıyer, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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