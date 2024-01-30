Sarıyer\'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

SARIYER'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydane geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış'a (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan Yusuf H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.