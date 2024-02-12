Sarıyer'de ormanlık alanda ağaca asılı halde ceset bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de ormanlık alanda ağaca asılı halde ceset bulundu

Sarıyer\'de ormanlık alanda ağaca asılı halde ceset bulundu

Sarıyer'de Kocataş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda avlanan bir kişi, ağaca asılı halde bir ceset gördü. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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Sarıyer'de ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda avlanan bir kişi, ağaca asılı halde ceset gördü.

Onun ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yarı çıplak haldeki, 25-30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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