Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Sarıyer'de, ormanlık alanda erkek cesedi buldu.
Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Belgrad Ormanı'nda yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde "ceset aşağıda" yazılı notu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, konteynerin bulunduğu bölgede ormanlık alanda çalışma yapıp cesede ulaştı.
Ekipler, çürümüş haldeki cesedin üzerinde kimlik bulamadı.
İncelemelerin ardından itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ormanlık alandan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.
Polisin şüpheli ölümle ilgili incelemeleri sürüyor.
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