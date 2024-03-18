Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'daki Kürt Seçmenlerin Eğilimleri Araştırılıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşırken, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimleri araştırılıyor. Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış, yaptığı çalışmalara göre Kürt Z kuşağının İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Barış, Kürt Z kuşağının kendi kültüründen utanmadığını ve baskıya karşı direnç gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde 4 puan önde olduğunu da söyledi. Araştırmalarına göre, Kürt dindarların da İmamoğlu'na karşı ön yargısı olmadığı ortaya çıktı. Barış, İstanbul seçimlerinin sadece yerel bir seçim olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini de etkileyeceğini vurguladı.