Sarıyer'de Otomobil Denizden Çıkarıldı

Sarıyer'de gece denize düşen otomobil, sabah saatlerinde çekici yardımıyla çıkarıldı.

Rumeli Kavağı Balıkçılar Limanı'nda gece saatlerinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Aracın sulara gömüldüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirlenirken, araç sabah saatlerinde çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

Öte yandan, aracın suya batışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.