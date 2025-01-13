Sarıyer'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan otoparktaki araçlar su altında kaldı. Otoparka getirilen iş makinesinin yardımıyla buradaki su tahliye edildi.
Çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkan zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Otoparkta Araçlar Su Altında Kalır - Son Dakika
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