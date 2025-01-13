Sarıyer'de Otoparkta Araçlar Su Altında Kalır - Son Dakika
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Sarıyer'de Otoparkta Araçlar Su Altında Kalır

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Yoğun yağış nedeniyle Sarıyer'deki otoparkta çok sayıda yeni araç su altında kaldı.

13.01.2025 15:46  Güncelleme: 16:28
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Sarıyer'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan otoparktaki araçlar su altında kaldı. Otoparka getirilen iş makinesinin yardımıyla buradaki su tahliye edildi.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkan zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

Sarıyer\'de Otoparkta Araçlar Su Altında Kalır
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Otoparkta Araçlar Su Altında Kalır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muzaffer Matlı:
    İBB nerde İBB hani artık su basmayacaktı kanalizasyonlar yapılmıştı ?????????????????????? 43 18 Yanıtla
    Murat Kılıç:
    Haber videosu sevemiyor isenin bi gözlük alın orası bir site yeni inşaat gibi görünüyor yanlarında orayı mütahite sormalısın trollora çok yakınlık var gibi 0 0
    Ramazan Katırcı:
    Senin anlayacağın seviyeye inelim denizdeki su istanbulu bassa niye çin Seddi yapmadı dersiniz. Anlamışsındır devine inip yazdım. 0 0
  • RotasizGassal:
    Bakalım hangi şanslılara çakacaklar bu arabaları :) 30 1 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Yakında araçlar sahibinden de çıtır hasarlı diye satışa sunulur… 13 0 Yanıtla
  • orhan kocabıyık:
    O bölgede zaten İBB bir haftadır yolu genişletiyor kanalizasyon kunkleri döşeniyor orada ki sıfır araçlar daha yeni getirildi 5 gün olmadı iş bitmeden yapılan bir hatalı park işi 5 5 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Bu kaçıncı başlık hatası ? Orada kafanız iyi mi geziyorsunuz ? 3 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Kalır ?! 2 2 Yanıtla
  • 454545Ey:
    hepsi de Çin 3 1 Yanıtla
    RotasizGassal:
    Çin malı olmasıyla su basmasının mantığı ne ey bilge bizide aydınlatırmısın 0 0
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