Sarıyer'de sel sularında mahsur kalan otobüste bazı yolcular aracın üzerine çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de sel sularında mahsur kalan otobüste bazı yolcular aracın üzerine çıktı

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İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sarıyer'de bir cadde suyla doldu ve yolda mahsur kalan otobüsün içine de su doldu. Bazı yolcular tavan penceresinden aracın üzerine çıkarken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle sel sularında mahsur kalan otobüsteki bazı yolcular, aracın üzerine çıktı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir cadde suyla doldu.

Yolda ilerleyen bazı araçlar ile bir otobüs suyla dolan yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu.

Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular, su baskınından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden aracın üzerine çıktı.

Caddede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar da suya gömüldü.

Otobüsün sel sularında mahsur kaldığı anlar ile yazı yolcuların aracın üzerine çıktığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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