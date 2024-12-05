Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sarıyer\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sarıyer'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı.

05.12.2024 00:39  Güncelleme: 01:08
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SARIYER'DE yolda tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Barış K. ile Koray B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine belinden silahını çeken Koray B. arkadaşı Barış K.'yı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalçasından yaralanan Barış K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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