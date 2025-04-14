Sarıyer'de Silahlı Saldırı ve El Bombası Olayı: 5 Gözaltı

Sarıyer'de bir otomobile silahla ateş edilmesi ile sitenin bahçesine el bombası atılmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Mart'ta Yeniköy Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir sitenin önünde park halindeki D.S'ye ait otomobile silahla ateş edilmesi ile 10 Nisan'da aynı sitenin bahçesine el bombası atılmasıyla ilgili çalışma yapıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırı düzenlediği otomobile 3 merminin isabet ettiğini belirledi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede ise kimseyle husumetli olmadığını söylediği öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen F.Ç. (23) ve R.A. (20) isimli şüpheliler, 12 Nisan'da gözaltına alındı.

Aynı sitenin bahçesine el bombası atılmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit etti.

Ekipler, şüpheli B.D'yi (22) olaydan saatler sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken, motosikleti kullandığı belirlenen Ö.Ö'yü ise (20) ise Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına aldı.

Yapılan sorguda, motosikleti 16 bin lira karşılığında şüphelilere kiraladığı belirlenen O.E. de yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.