Sarıyer'de takla atarak ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde Deniz T'nin kullandığı 34 DT 198 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra ağaçlık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye görevlilerince çıkarılan yaralı sürücü hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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