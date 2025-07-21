Sarıyer'de Trafik Kazası: Takla Atan Araç Fidanlığa Uçtu - Son Dakika
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Sarıyer'de Trafik Kazası: Takla Atan Araç Fidanlığa Uçtu

Sarıyer\'de Trafik Kazası: Takla Atan Araç Fidanlığa Uçtu
21.07.2025 12:21
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Sarıyer'de bir otomobilin takla atarak fidanlığa düşmesi sonucu sürücü yaralandı, durumu iyi.

SARIYER'de otomobille yolda seyreden İsmail Alper A. (23), aynı istikamette ilerleyen Samet B. (27) plakalı araca çarptı. Taklalar atan otomobil fidanlığa uçarken, kazada sürücü İsmail Alper A. yaralandı. Sürücünün olay yerine gelen yakını eşini arayıp, "Bu arabadan sağ çıktıysa söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İsmail Alper A., caddede 34 EPR 749 plakalı otomobille Hacıosman istikametine doğru seyretmeye başladı. O sırada 34 FSZ 681 plakalı araçla aynı istikamette ilerleyen Samet B. ile İsmail Alper A.'nın idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Alper A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak yön levhası ve çitleri devirdikten sonra fidanlığa uçtu.

TAKLALAR ATIP FİDANLIĞA UÇTU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerde sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Alper A. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'VALLAHİ BÖYLE BİRŞEY YOK'

Diğer yandan kazanın ardından olay yerine gelen İsmail Alper A.' nın yakını fidanlığa düşen aracı görünce şaşkınlık yaşadı. Eşini arayan adam, "Ben söyleyecek kelime bulamıyorum, adam fidanlığa uçmuş. Takla ata ata aşağı düşmüş ben böyle birşey görmedim. Bu arabadan sağ çıktıysa söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Vallahi böyle birşey yok" diye konuştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Trafik Kazası: Takla Atan Araç Fidanlığa Uçtu - Son Dakika

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