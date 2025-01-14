Sarıyer\'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı

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Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ - SARIYER'de yoğun yağış sonrası istinat duvarı park halindeki otomobilin üstüne yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, aracın üstüne yıkılan duvarın parçaları kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üstüne yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından yıkılan duvar parçalarının temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.