Sarıyer'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı

Sarıyer\'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı

Sarıyer'de meydana gelen olayda, yoğun yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üstüne istinat duvarı yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

14.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ - SARIYER'de yoğun yağış sonrası istinat duvarı park halindeki otomobilin üstüne yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, aracın üstüne yıkılan duvarın parçaları kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üstüne yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından yıkılan duvar parçalarının temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Yağış Sonrası İnsiyat Duvarı Otomobilin Üstüne Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.