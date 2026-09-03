Sarıyer'de yangında çatıya çıkan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sarıyer Maden Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar oluştu.
Sarıyer'de bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın dolayısıyla çıktıkları çatıda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Maden Mahallesi Kızılelma Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sebebiyle çıkan yoğun dumanın yayılması üzerine dışarı çıkamayan binadaki 8 kişi çatıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatıdaki 8 kişiyi kurtarırken, yangını da kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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