Sarıyer'de yangında çatıya çıkan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sarıyer'de bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın dolayısıyla çıktıkları çatıda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Maden Mahallesi Kızılelma Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle çıkan yoğun dumanın yayılması üzerine dışarı çıkamayan binadaki 8 kişi çatıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çatıdaki 8 kişiyi kurtarırken, yangını da kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.