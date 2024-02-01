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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıyer\'de Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın ardından yapılan çalışmalarda 60 kişi gözaltına alınmış, 26'sı sınır dışı edilmişti.

01.02.2024 12:01
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SARIYER'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.  Şüpheliler daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLDİ

34 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Şüphelilerin ilerleyen dakikalarda savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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