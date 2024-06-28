Sarıyer Ormanları ve Sahilleri Çöplüğe Döndü - Son Dakika
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Sarıyer Ormanları ve Sahilleri Çöplüğe Döndü

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İstanbul'un sahilleri ve ormanları tatilcilerin çöplüğü oldu. Bayram tatili sonrası Sarıyer Kısırkaya Sahili ve Belgrad Ormanı çöplerle dolmuş halde görüntülendi. Sahillerde plastik şişeler, lastikler, yemek artıkları ve çöp poşetleri bulunurken, ormanlarda da çöp dağları oluştu. Belediye ekiplerinin yetersiz çalışması ve insanların çevreye duyarsızlığı nedeniyle çöp sorunu devam ediyor.

28.06.2024 10:35  Güncelleme: 10:45
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Sarıyer ormanları ve sahilleri çöplüğe döndü

İstanbul'un sahilleri ve ormanları tatilcilerin çöplüğü oldu

İSTANBUL - Bayram tatili sonrası İstanbul sahillerinin ve ormanlarının vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrilmiş hali havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Sarıyer Kısırkaya Sahili'nin çöple dolmuş halinin çevre kirliliğinin en somut görüntüsü olduğu kaydedildi.

İstanbul'da Sarıyer Kısırkaya Plajı ve Belgrad Ormanı tatilciler tarafından çöplerle kirletildi. Sahiller bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların çöpleri ile doldu taştı. Havadan çekilen görüntülerde sahillerin çöplüğe döndüğü net bir şekilde ortaya çıktı. Plastik şişeler, lastikler, yemek artıkları ve çöp poşetleri ile dolan sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Belgrad Ormanı'nda ise yol kenarları başta olmak üzere insanların girebildiği her noktada adeta çöp dağlarının oluştuğu görüldü. Bazı gönüllüler çöpleri temizlemek için çalıştıklarını ancak her akşam aynı kirlilik ile karşılaştıklarını belirtti. İstanbul'un ormanları ve sahilleri çöp dolmaya devam ederken belediye ekiplerinin ise birçok noktada çalışmadıkları görüldü.

"İnsanların içerisine çöp canavarı kaçtığına inanıyorum"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Kısırkaya Plajı'nda havadan çekilen görüntülerden 5-10 kamyon çöp çıkabileceği gözüküyor. Burada 10 tona yakın çöp olduğunu tahmin ediyorum. Bu çöpü kim toplayacak, bu belediyelerin asli görevidir. Halkın uyarılması lazım. Uyarmaz ve ceza kesmezseniz bu şekilde olur. Bizim insanımızın içerisine karışan çöp canavarlarını yok etmek için ciddi anlamda cezai uygulamalar yapmak zorundayız. Ormanlarda atılan çöpler nedeniyle yangın çıkabiliyor. Hızlı bir şekilde buraların temizlenmesi gerekiyor. Sarıyer sınırları içerisinde olan Sarıyer Belediyesi'nin zabıtalarının sürekli orada nöbet tutmaları gerekiyor. Kısırkaya gibi halk plajları ücretsiz olduğu için bu plajlara akın yaz dönemi boyunca devam ediyor. Halk bedava olduğu için intikam alırcasına hoyratça kullanıyor. Dereler çöp deresi haline getiriliyor. İnsanların içerisine çöp canavarı kaçtığına inanıyorum. Bulunduğumuz yer 10 gün önce temizlendi, arkada tabelada görüyorsunuz 'Çöp dökmek yasaktır' yazıyor ama inadına oraya çöpler dökülüyor" dedi.

"Bu manzara karşısında artık çok üzülüyorum"

Sarıyer'de ormanları gönüllü olarak temizleyen Osman Çelebi, "İstanbul'u sözde seviyoruz galiba, bakıyoruz sahiller çöp dolu. Biz arkadaşlarımız ile birlikte kendi imanlarımızla çöp poşetleri alıp kendimiz temizliyoruz. Her yer çöplük olmuş. Artık doğayı sevdiklerine inanmıyorum. O çevreciyim diyen bir kısma da inanmıyorum. Bu manzara karşısında artık çok üzülüyorum diyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer Ormanları ve Sahilleri Çöplüğe Döndü - Son Dakika

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