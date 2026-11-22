SARIYER'de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldı. Bölgede arama çalışması devam ediyor.

Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti. Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.