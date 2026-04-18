Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.04.2026 18:32
Bodrum'da reçeteli ilaç sonrası fenalaşan Rıza Tamer Şişman, Ula'da toprağa verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), Ula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Şişman'ın annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman, yakınları ve sevenleri katıldı.

Rıza Tamer Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konuldu. Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:33:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
